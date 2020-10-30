Саудівська Аравія, 3 тур

Аль-Аїн – Аль-Фатех – 2:4

Голи: Жеттерсон, 32, Фоуад, 64 – Боушал, 3, Батна, 82, 90+6, Вікхейм, 90

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Максим Коваль традиційно для нинішнього сезону вийшов у стартовому складі своєї команди. Хоча Аль-Фатех і відкрив рахунок, але господарі зуміли відігратися і навіть вийти уперед.

Кульмінаційними стали останні хвилини. Аль-Фатех здійснив божевільний камбек і вже у компенсований час виборов перемогу, яка, якщо дивитися на рахунок, виглядає дуже переконливою. Відзначимо останній гол гостей, який не обійшовся без курйозу.

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Після цієї перемоги Аль-Фатех бодай на добу вийшов на перше місце у турнірній таблиці. Потіснити з вершини Коваля і Ко можуть Аль-Іттіфак та Аль-Ахлі, які 31 жовтня зіграють між собою.