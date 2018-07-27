Коваль дебютував за Аль-Фатех у товариському поєдинку

Український голкіпер Максим Коваль зіграв перший матч за свій новий клуб.

Українець дебютував за аравійський Аль-Фатех у товариському матчі проти Аль Адалаха.

Перший матч за новий клуб вийшов не дуже вдалим, адже Коваль двічі пропустив у власні ворота, однак, в підсумку матч завершився внічию – 2:2.

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До слова, голкіпер вийшов на поле під 22 номером.

Нагадамо, Динамо віддало Коваля Коваля в оренду в Аль-Фатех. Термін оренди – один рік. Аравійський клуб матиме опцію повноцінного трансферу гравця після закінчення цього терміну.

Відзначимо, другу половину сезону 2017/18 25-річний голкіпер провів у оренді в Депортіво, щоправда, взяв участь лише у двох матчах.

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