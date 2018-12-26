Ковачіч: Я щасливий в Челсі, але маю поважати контракт з Реалом

Хавбек Реала Матео Ковачіч, який виступає на правах оренди за Челсі, поділився думками про своє майбутнє.

"Думаю, ця оренда була найважливішим рішенням у моїй кар'єрі. Дуже хотів грати в Челсі. На сьогодні я щасливий тут: прекрасне місто, клуб – один з найкращих в світі, чудові партнери.

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Але я повинен поважати Реал. Можу уявити, що залишуся в Челсі, але я повинен поважати контракт з Реалом. Зараз я повинен показувати максимум кожен день", – цитує Ковачіча Sky Sports.

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