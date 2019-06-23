Ковачіч може перейти в Мілан

Англія — 19:46 990
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Вест Хем розпочне підготовку до нового сезону 11 липня – Ярмоленко може вийти на поле вперше після важкої травми
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"Платив свої гроші, щоб він не йшов у Динамо чи Шахтар": про чемпіона світу з України говорять від Барселони до МіланаУкраїна — 18:00 11578
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Дані Алвес запропонований Барселоні – на заваді трансферу кілька факторівІспанія — 15:55 1478
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Лідер збірної Люксембургу Родрігес відмовив Динамо, щоб залишитися в чемпіонаті Японії, – ЗМІУкраїна — 14:40 3342
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Динамо підписує Караваєва: чому трансфер гравця збірної України виглядає ризикованимУкраїна — 14:15 11625