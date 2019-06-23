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Ковачіч може перейти в Мілан

22:05 156 Читать на русском
Ковачіч може перейти в Мілан
Матео Ковачіч / Реал

Хавбек Реала Матео Ковачіч може продовжити кар'єру в Мілані.

Італійський клуб зацікавлений у послугах півзахисника Реала Матео Ковачіча, повідомляє Corriere dello Sport. Зазначається, що Мілан має намір орендувати хорвата.

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Нагадаємо, 25-річний опорник Реала минулий сезон провів в оренді у лондонському Челсі. Раніше повідомлялось, що "сині" скористаються опцією викупу Ковачіча.

До слова, у минулому сезоні хорватський півзахисник провів 51 матч за Челсі в усіх турнірах, де відзначився двома результативними передачами.

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