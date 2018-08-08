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Ковачіч близький до переходу в Челсі – Реал знайшов двох кандидатів на заміну хорвату

15:24 429 Читать на русском
Ковачіч близький до переходу в Челсі – Реал знайшов двох кандидатів на заміну хорвату
Матео Ковачіч / фото із соцмереж

Реал визначився з іменами гравців, які можуть замінити в Мадриді Матео Ковачіча.

Півзахисник Реала Матео Ковачіч близький до переходу в Челсі. Сьогодні 24-річний хорват пройде медогляд у лондонському клубі, повідомляє AS.

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Замінити Ковачіча в Реалі можуть хавбек Баварії Тіаго Алькантара або Міралем П'яніч з Ювентуса.

Мюнхенці хочуть отримати за 27-річного футболіста близько 60 мільйонів євро, але ця сума може бути знижена у зв'язку з планами німецького клубу викупити у Реала Хамеса Родрігеса, який зараз знаходиться в Баварії на правах оренди.

Що стосується Пьяніча, то в Реалі хотіли підписати його ще під час виступів гравця за Ліон. Проте в Мадриді не сподіваються, що Ювентус погодиться відпустити боснійця менш ніж за 80 мільйонів євро.

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