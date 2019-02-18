toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД - ЖИРОНА ЧЕЛСІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Ковач запізнився на тренування Баварії, хоча сам виступав противником порушення дисципліни

12:00 185 Читать на русском
Ковач запізнився на тренування Баварії, хоча сам виступав противником порушення дисципліни
Ніко Ковач / Фото goal

Головний тренер Баварії Ніко Ковач демонструє не найкращий приклад своїм підопічним.

Ситуація трапилась ще напередодні матчу 19-го туру Бундесліги проти Штутгарта (4:1). Ніко Ковач запізнився на тренування команди на 5 хвилин, чим викликав невдоволення своїх підопічних, повідомляє Bild.

Хамес прокоментував чутки щодо конфлікту з Ковачем

Варто відзначити, що за день до інциденту 47-річний фахівець наголошував гравцям, що будь-яке порушення дисципліни є недопустимим у таборі мюнхенців.

Після 22-х турів Бундесліги Баварія посідає другу сходинку турнірної таблиці, відстаючи від Борусії Д на 2 очки, але у "джмелів" ще є гра в запасі.

Баварія "скупила Бундеслігу" в ХХІ столітті на майже 400 млн євро, але звинувачувати її в цьому не варто

Теги
Баварія Баварія Німеччина Ніко Ковач Ніко Ковач
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
55
хв
Челсі
21:30
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук