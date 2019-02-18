Ковач запізнився на тренування Баварії, хоча сам виступав противником порушення дисципліни

Головний тренер Баварії Ніко Ковач демонструє не найкращий приклад своїм підопічним.

Ситуація трапилась ще напередодні матчу 19-го туру Бундесліги проти Штутгарта (4:1). Ніко Ковач запізнився на тренування команди на 5 хвилин, чим викликав невдоволення своїх підопічних, повідомляє Bild.

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Варто відзначити, що за день до інциденту 47-річний фахівець наголошував гравцям, що будь-яке порушення дисципліни є недопустимим у таборі мюнхенців.

Після 22-х турів Бундесліги Баварія посідає другу сходинку турнірної таблиці, відстаючи від Борусії Д на 2 очки, але у "джмелів" ще є гра в запасі.

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