Ковач: Я напивався лише 10 разів у житті

Головний тренер Баварії Ніко Ковач розповів про своє ставлення до алкоголю.

"Я напивався раніше. Але не дуже часто. Я можу перерахувати рази, коли я по-справжньому напивався, на пальцях двох рук. Мені 47 років, і я напивався всього 10 разів.

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Я розслабляюся завдяки тому, що проводжу час зі своєю сім'єю, а також завдяки подорожам на море", – цитує Ковача Sport Bild.

У 2 турі Бундесліги Баварія зіграє на виїзді проти Шальке. Матч відбудеться 24 серпня о 19:30 за київським часом.

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