Ковач: Впевнений, що залишусь у Баварії

Головний тренер Баварії Ніко Ковач після перемоги в чемпіонаті Німеччини прокоментував своє майбутнє.

"Упевнений, що залишуся в Баварії. Я знаю це з перших вуст", – цитує Bild Ковача з посиланням на Sky.

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Нагадаємо, що хорватський фахівець привів Баварію до сьомої перемоги поспіль в бундеслізі. Для нього цей чемпіонський титул став першим у тренерській кар'єрі.

Раніше з'явилася інформація, що Ковач може бути звільнений, навіть якщо він виграє бундеслігу і Кубок Німеччини. У фіналі Кубка мюнхенці 25 травня зустрінуться з РБ Лейпцигом.

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