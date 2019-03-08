Ковач відреагував на рішення Льова більше не викликати у збірну Німеччини трьох гравців Баварії

Головний тренер Баварії Ніко Ковач прокоментував рішення наставника збірної Німеччини Йоахіма Льова припинити викликати в національну команду трьох футболістів мюнхенського клубу.

"Я знаю, що мої гравці розчаровані – особливо тим, що Льов прийняв остаточне рішення, а не тимчасове.

Льов більше не викликатиме у збірну Німеччини трьох багаторічних лідерів команди

На мій погляд, говорити 29-и або 30-річному гравцеві, що він – минуле, не дуже правильно. Проте хлопці повністю сфокусовані на майбутніх матчах, і я впевнений, що їх гра скаже все за них", – цитує Ковача прес-служба Баварії.

"Мені боляче через цю новину", – Боатенг прокоментував рішення Льова не викликати його у збірну Німеччини

Нагадаємо, Льов пояснив своє рішення не викликати захисників Матса Хуммельса і Жерома Боатенга та нападника Томаса Мюллєра бажанням реформувати збірну Німеччини, надавши ігровий час більш молодим футболістам.