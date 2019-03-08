toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЧЕЛСІ - ДИНАМО ПСЖ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛІГА ЄВРОПИ

Ковач відреагував на рішення Льова більше не викликати у збірну Німеччини трьох гравців Баварії

06:30 525 Читать на русском
Ковач відреагував на рішення Льова більше не викликати у збірну Німеччини трьох гравців Баварії
Ніко Ковач / фото із соцмереж

Головний тренер Баварії Ніко Ковач прокоментував рішення наставника збірної Німеччини Йоахіма Льова припинити викликати в національну команду трьох футболістів мюнхенського клубу.

"Я знаю, що мої гравці розчаровані – особливо тим, що Льов прийняв остаточне рішення, а не тимчасове.

Льов більше не викликатиме у збірну Німеччини трьох багаторічних лідерів команди

На мій погляд, говорити 29-и або 30-річному гравцеві, що він – минуле, не дуже правильно. Проте хлопці повністю сфокусовані на майбутніх матчах, і я впевнений, що їх гра скаже все за них", – цитує Ковача прес-служба Баварії.

"Мені боляче через цю новину", – Боатенг прокоментував рішення Льова не викликати його у збірну Німеччини

Нагадаємо, Льов пояснив своє рішення не викликати захисників Матса Хуммельса і Жерома Боатенга та нападника Томаса Мюллєра бажанням реформувати збірну Німеччини, надавши ігровий час більш молодим футболістам.

Теги
Світ Ніко Ковач Ніко Ковач Томас Мюллєр Томас Мюллєр Матс Хуммельс Матс Хуммельс Жером Боатенг Жером Боатенг Німеччина Німеччина Йоахім Льов Йоахім Льов
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
52
хв
Ювентус
21:30
Удінезе
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук