Ковач в захваті від Павара та виділив універсальність гравця

Головний тренер Баварії Ніко Ковач поділився враженнями від підписання захисника Штутгарта Бенжамена Павара.

"Павар – молодий хлопець, але у нього вже є досвід виступів у Бундеслізі в центрі і на правому краю захисту. Він також став чемпіоном світу, граючи правого захисника.

Баварія офіційно підписала Павара – в угоді є важливий нюанс

Павар хотів зробити новий крок у кар'єрі. Ми дуже раді підписати його", – цитує Ковача Bayern & Germany.

Нагадаємо, Павар підписав 5-річний контракт з Баварією, але сама угода розпочне дію з першого липня 2019-го.

В поточному сезоні Бундесліги Бенжамен провів 14 матчів. Влітку 2018-го Павар став чемпіоном світу у складі збірної Франції.

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