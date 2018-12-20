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Ковач: У матчі з РБ Лейпциг Баварія продемонструвала силу волі

09:05 198 Читать на русском
Ковач: У матчі з РБ Лейпциг Баварія продемонструвала силу волі
Ніко Ковач / Фото: ФК Баварія

Наставник мюнхенської Баварії Ніко Ковач поділився враженнями від гри проти РБ Лейпциг, в якому його команда здобула мінімальну перемогу.

"Сьогодні всі бачили, що нам протистояв дуже, дуже сильний суперник. Вони дуже добре оборонялися і чекали, коли ми помилимося.

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Ми повинні були грати терпляче, знали, що один гол вирішить все. Наші моменти були кращими, і я вважаю, що ми перемогли заслужено. Гра була не особливо цікавою і привабливою, але моя команда показала велику силу волі.

Вчора ми отримали гольовий пас, і сьогодні повинні були його реалізовувати. Ми отримали те, що хотіли. Комплімент команді", – цитує Ковача офіційний сайт мюнхенців. Зазначимо, що тепер "роттен" відстають від дортмундської Борусії на 6 очок.

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Німеччина16 турАльянц-Арена (Мюнхен)

Баварія - РБ Лейпциг: Середа 19 грудня 2018

Баварія
Матч завершено
1 : 0
РБ Лейпциг
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Теги
Баварія Баварія Німеччина Баварія - РБ Лейпциг Ніко Ковач Ніко Ковач
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