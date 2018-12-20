Ковач: У матчі з РБ Лейпциг Баварія продемонструвала силу волі

Наставник мюнхенської Баварії Ніко Ковач поділився враженнями від гри проти РБ Лейпциг, в якому його команда здобула мінімальну перемогу.

"Сьогодні всі бачили, що нам протистояв дуже, дуже сильний суперник. Вони дуже добре оборонялися і чекали, коли ми помилимося.

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Ми повинні були грати терпляче, знали, що один гол вирішить все. Наші моменти були кращими, і я вважаю, що ми перемогли заслужено. Гра була не особливо цікавою і привабливою, але моя команда показала велику силу волі.

Вчора ми отримали гольовий пас, і сьогодні повинні були його реалізовувати. Ми отримали те, що хотіли. Комплімент команді", – цитує Ковача офіційний сайт мюнхенців. Зазначимо, що тепер "роттен" відстають від дортмундської Борусії на 6 очок.

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