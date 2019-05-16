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Ковач прокоментував чутки про його звільнення з Баварії

16 травня 22:31 392 Читать на русском
Ковач прокоментував чутки про його звільнення з Баварії
Ніко Ковач / Reuters

Тренера Баварії Ніко Ковача не цікавить, що про нього пишуть у пресі.

Керманич мюнхенців запевнив, що не думає про імовірну відставку після завершення сезону.

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"Це другорядні питання, які мене не цікавлять. Зараз у нас є два завдання, на яких потрібно зосередитися. Ми можемо стати чемпіонами і зараз повністю сфокусовані не на тому, що говорять, мені це не цікаво.

У мене є контракт, який чинний ще два роки, і я хочу відпрацювати його", – цитує Ковача Goal.

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Нагадаємо, Баварія утримує першу сходинку Бундесліги, випереджаючи дортмундську Борусію на два очки.

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Теги
Німеччина Баварія Баварія Ніко Ковач Ніко Ковач
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