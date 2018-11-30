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Ковач пояснив, чому відмовився від ротації в Баварії

22:10 45 Читать на русском
Ковач пояснив, чому відмовився від ротації в Баварії
Ніко Ковач / фото із соцмереж

Головний тренер Баварії Ніко Ковач розповів про труднощі в роботі у мюнхенському клубі.

"Перед нами все ще стоїть мета виграти Бундеслігу. Наш мінімум – це бути в топ-4. Я хочу ставати кращим кожного дня. За п'ять місяців, що я треную Баварію, були як хороші моменти, так і не дуже.

"Таких слів немає в моєму лексиконі", – Ковач не збирається здаватися через чутки про відставку

Це нормально, що гравці, які грають менше, незадоволені. Це навіть добре. Коли я приходив сюди, я розумів, що тут багато чудових гравців. Тому спочатку я проводив ротацію.

Потім почалися травми, склад був обмеженим. Наразі я вирішив, що у нас буде кістяк, який завжди виходить в основі", – цитує Ковача прес-служба Баварії.

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Теги
Баварія Баварія Німеччина Ніко Ковач Ніко Ковач
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