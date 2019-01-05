Ковач пообіцяв, що Баварія посилить тиск на Борусію Д у чемпіонській гонитві

Головний тренер Баварії Ніко Ковач розповів, що мюнхенці прагнуть якомого швидше надолужити відставання від Борусії Д.

"Зараз ми ведемо гонитву за Борусією Д. Баварія прагне якомога швидше надолужити очкове відставання. Зробити це варто за допомогою хорошої гри і хороших результатів.

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Баварія посилить тиск на дортмундську команду. Ліверпуль? Ми не можемо зробити другий крок, що не зробивши при цьому спочатку перший. У нас попереду багато справ, і в першу чергу це Бундесліга", – цитує Ковача прес-служба Баварії.

Зазначимо, наразі Баварія має у своєму активі 36 очок після 17 турів, що на 6 пунктів менше, аніж у Борусії Д за аналогічну кількість матчів у цьогорічній Бундеслізі.

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