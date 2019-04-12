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Ковач підтвердив факт бійки між Лєвандовскі та Команом – відома реакція Баварії

19:30 601 Читать на русском
Ковач підтвердив факт бійки між Лєвандовскі та Команом – відома реакція Баварії
Роберт Лєвандовскі та Кінгслі Коман / Фото Voetbalzone

Головний тренер Баварії Ніко Ковач прокоментував інцидент за участі нападників клубу Роберта Лєвандовскі та Кінгслі Комана.

"Так, була бійка між двома гравцями. Ми втрьох обговорили це після тренування, обидва гравці вибачилися один перед одним. Їм дуже шкода, що це сталося.

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Ніхто з них не буде оштрафований, тому що вони обидва усвідомили свою поведінку, а розуміння ситуації – дуже важливий момент. Тепер це в минулому", – цитує Ковача офіційний твіттер Баварії.

Нагадаємо, на тренуванні мюнхенців Лєвандовскі почав критикувати Комана, і їхня розмова переросла в бійку. Розбороняти гравців довелось партнерам по команді.

Баварія "скупила Бундеслігу" в ХХІ столітті на майже 400 млн євро, але звинувачувати її в цьому не варто

Теги
Німеччина Роберт Лєвандовскі Роберт Лєвандовскі Кінгслі Коман Кінгслі Коман Баварія Баварія Ніко Ковач Ніко Ковач
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