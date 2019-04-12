Ковач підтвердив факт бійки між Лєвандовскі та Команом – відома реакція Баварії

Головний тренер Баварії Ніко Ковач прокоментував інцидент за участі нападників клубу Роберта Лєвандовскі та Кінгслі Комана.

"Так, була бійка між двома гравцями. Ми втрьох обговорили це після тренування, обидва гравці вибачилися один перед одним. Їм дуже шкода, що це сталося.

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Ніхто з них не буде оштрафований, тому що вони обидва усвідомили свою поведінку, а розуміння ситуації – дуже важливий момент. Тепер це в минулому", – цитує Ковача офіційний твіттер Баварії.

Нагадаємо, на тренуванні мюнхенців Лєвандовскі почав критикувати Комана, і їхня розмова переросла в бійку. Розбороняти гравців довелось партнерам по команді.

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