Головний тренер Монако Ніко Ковач відреагував на можливий перехід Ліонеля Мессі до табору конкурента в боротьбі за чемпіонський титул – Парі Сен-Жермен.

"Це добре для ліги. Перехід найкращого гравця планети дозволить чемпіонату знову піднятися і забезпечить найкращу презентацію.

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Звісно, перемогти їх стане ще складніше. Але ідея побачити гру Мессі в Лізі 1 сповнює мене радості", – цитує хорвата офіційний сайт клубу.

Раніше брат власника парижан оголосив про завершення переговорів з Мессі, а ПСЖ зарезервував Ейфелеву вежу для ефектної презентації зіркового новачка.

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