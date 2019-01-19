Ковач оцінив шанси Баварії на чемпіонство в Бундеслізі після перемоги над Хоффенхаймом

Головний тренер Баварії Ніко Ковач оцінив перспективи своїх підопічних після матчу 18-го туру Бундесліги проти Хоффенхайма (3:1).

"Перший тайм був чудовим. Саме так ми і повинні грати. Це саме те, що ми можемо. Ми досягли непоганого результату, добре стартували у другому колі.

Баварія впевнено обіграла Хоффенхайм

Боруссія тепер знаходиться під тиском. Ми переслідуємо і хочемо наздогнати Боруссію. Ми хочемо стати чемпіонами. Найголовніше, щоб за підсумками чемпіонату ми опинилися на найвищому місці в чемпіонаті", – цитує Ковача офіційний сайт клубу.

Після 18-ти турів Бундесліги Баварія займає 2-й рядок турнірної таблиці, відстаючи від Боруссії Д на 3 очка. У "джмелів" ще є гра в запасі.

Баварія "скупила Бундеслігу" в ХХІ столітті на майже 400 млн євро, але звинувачувати її в цьому не варто