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Ковач оцінив шанси Баварії на чемпіонство в Бундеслізі після перемоги над Хоффенхаймом

10:38 168 Читать на русском
Ковач оцінив шанси Баварії на чемпіонство в Бундеслізі після перемоги над Хоффенхаймом
Ніко Ковач / Фото ФК Баварія

Головний тренер Баварії Ніко Ковач оцінив перспективи своїх підопічних після матчу 18-го туру Бундесліги проти Хоффенхайма (3:1).

"Перший тайм був чудовим. Саме так ми і повинні грати. Це саме те, що ми можемо. Ми досягли непоганого результату, добре стартували у другому колі.

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Боруссія тепер знаходиться під тиском. Ми переслідуємо і хочемо наздогнати Боруссію. Ми хочемо стати чемпіонами. Найголовніше, щоб за підсумками чемпіонату ми опинилися на найвищому місці в чемпіонаті", – цитує Ковача офіційний сайт клубу.

Після 18-ти турів Бундесліги Баварія займає 2-й рядок турнірної таблиці, відстаючи від Боруссії Д на 3 очка. У "джмелів" ще є гра в запасі.

Баварія "скупила Бундеслігу" в ХХІ столітті на майже 400 млн євро, але звинувачувати її в цьому не варто

Німеччина18 турВірсоль-Райн-Накар-Арена (Зінсхайм)

Хоффенхайм - Баварія: П'ятниця 18 січня 2019

Хоффенхайм
Матч завершено
1 : 3
Баварія
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Теги
Німеччина Хоффенхайм - Баварія Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Ніко Ковач Ніко Ковач Баварія Баварія
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