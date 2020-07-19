Ковач офіційно очолив Монако

Французький Монако оголосив про призначення Ніко Ковача головним тренером команди. На цій посаді він змінив Роберта Морено.

Хорватський фахівець – новий керманич монегасків, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Ковач підписав із Монако 3-річний контракт. Угодою також передбачена опція продовження співпраці. Уже в понеділок 48-річний хорват проведе перше тренування на чолі княжого клубу. Без роботи Ковач перебував із листопада, коли був звільнений керівництвом мюнхенської Баварії через провальний старт сезону. Раніше він також тренував франкфуртський Айнтрахт, національну та молодіжну збірні Хорватії.

Нагадаємо, що в рамках кампанії 2019/20 Монако фінішував 9-м у чемпіонаті та не зіграє в єврокубках у наступному сезоні.

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