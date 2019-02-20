Ковач: Не пригадаю багато клубів, які б не програвали і не пропускали від Ліверпуля на Енфілді

Головний тренер Баварії Ніко Ковач прокоментував результат матчу проти Ліверпуля у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Стакан напів повний, але й напів порожній. Не пригадаю багато клубів, які б не програвали і не пропускали від Ліверпуля на Енфілді. "Червоні" – дуже класна команда. Ми зіграли дуже надійно в захисті, продемонстрували високий рівень тактики і налаштованості.

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Ми не забили, але і не пропустили. Тепер нас чекає домашній матч, де ми будемо грати перед 75 тисячами уболівальників. Ми розуміємо, що якщо пропустимо, будемо зобов'язані перемагати.

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На цьому рівні найдрібніші деталі можуть вирішити все. Тому давайте дочекаємося матчу і подивимося", – цитує Ковача офіційний сайт Баварії.