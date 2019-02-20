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Ковач: Не пригадаю багато клубів, які б не програвали і не пропускали від Ліверпуля на Енфілді

09:54 128 Читать на русском
Ковач: Не пригадаю багато клубів, які б не програвали і не пропускали від Ліверпуля на Енфілді
Ніко Ковач / Reuters

Головний тренер Баварії Ніко Ковач прокоментував результат матчу проти Ліверпуля у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Стакан напів повний, але й напів порожній. Не пригадаю багато клубів, які б не програвали і не пропускали від Ліверпуля на Енфілді. "Червоні" – дуже класна команда. Ми зіграли дуже надійно в захисті, продемонстрували високий рівень тактики і налаштованості.

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Ми не забили, але і не пропустили. Тепер нас чекає домашній матч, де ми будемо грати перед 75 тисячами уболівальників. Ми розуміємо, що якщо пропустимо, будемо зобов'язані перемагати.

Ліверпуль – Баварія – 0:0 – відеоогляд матчу

На цьому рівні найдрібніші деталі можуть вирішити все. Тому давайте дочекаємося матчу і подивимося", – цитує Ковача офіційний сайт Баварії.

Ліга чемпіонів1/8 фіналуЕнфілд (Ліверпуль)

Ліверпуль - Баварія: Вівторок 19 лютого 2019

Ліверпуль
Матч завершено
0 : 0
Баварія
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Баварія Баварія Ліверпуль Ліверпуль Ліга чемпіонів Ліверпуль - Баварія Ніко Ковач Ніко Ковач
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