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Ковач: Можливо, деякі гравці Баварії думками були вже в Ліверпулі

09:46 253 Читать на русском
Ковач: Можливо, деякі гравці Баварії думками були вже в Ліверпулі
Ніко Ковач / ФК Баварія

Наставник Баварії Ніко Ковач прокоментував важку перемогу над Аугсбургом в поєдинку 22 туру Бундесліги.

Нагадаємо, в поєдинку проти Аугсбурга Баварія пропустила вже на першій хвилині, проте в підсумку здобула вольову перемогу з рахунком 3:2.

Аугсбург – Баварія – 2:3 – відео голів та огляд матчу

"Ми припустились кількох серйозних помилок. У матчі проти Ліверпуля таке повторювати неприпустимо. Якщо ми дамо свободу Салаху, Мане та Фірміно, у Баварії будуть проблеми.

Наші гравці погано увійшли в гру. Пропущений швидкий гол – завжди неприємно. Але футболісти Баварії продемонстрували відмінний характер і здобули заслужену, на мою думку, перемогу. В другому таймі ми виглядали солідніше.

Можливо, деякі гравці думками були вже в Ліверпулі. Це не зовсім правильно, але в чомусь я їх розумію", – цитує Ковача офіційний сайт Баварії.

Після цієї перемоги Баварія скоротила відставання від Борусії Д до 2-х очок. Нагадаємо, вже у вівторок пройде матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Ліверпуль – Баварія (початок о 22:00).

Німеччина22 турSGL-арена (Ауґсбурґ)

Аугсбург - Баварія: П'ятниця 15 лютого 2019

Аугсбург
Матч завершено
2 : 3
Баварія
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Теги
Німеччина Баварія Баварія Аугсбург - Баварія Ліверпуль - Баварія Ніко Ковач Ніко Ковач
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