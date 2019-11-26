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Ковач може замінити Фавра в Борусії Д – Почеттіно також серед претендентів

09:28 508 Читать на русском
Ковач може замінити Фавра в Борусії Д – Почеттіно також серед претендентів
Ніко Ковач / Getty images

Дортмундська Борусія сформувала шорт-лист наставників, які можуть змінити Люсьєна Фавра.

Нинішній головний тренер "джмелів" перебуває на межі звільнення після того, як команда не змогла обіграти останню команду Бундесліги – Падерборн (3:3).

Баварія провела зустріч з представником Почеттіно

Керівництво Борусії дало фахівцеві два поєдинки, щоб продемонструвати покращення у грі та результатах. Це будуть матчі проти Барселони в Лізі чемпіонів та проти Герти у внутрішній першості.

За інформацією Bild, "жовто-чорні" розглядають кілька кандидатів на заміну 62-річному швейцарцю. Фаворитом президента клубу Ханса-Йоахіма Вацке називають колишнього наставника Баварії Ніко Ковача.

Також у списку перетендентів перебувають екс-тренер Байєра Роджер Шмідт, Ральф Рангнік, який працює на адміністративній посаді в РБ Лейпциг, а також Маурісіо Почеттіно, нещодавно звільнений з Тоттенхема.

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