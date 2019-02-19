Ковач: Ліверпуль найважчий суперник з усіх, які могли нам дістатись

Головний тренер Баварії Ніко Ковач поділився очікуваннями від першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

"Хочу знову сказати, що ми граємо проти найважчого суперника, який міг нам дістатись.

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Якщо ви подивитесь на виступ Ліверпуля минулого сезону, і як вони грають в АПЛ цього сезону, треба сказати, що це найважчий жереб.

Я не знаю, чи є фаворит у цьому протистоянні. Ми з Ліверпулем поважаємо один одного, і завтра буде спортивна боротьба", – цитує Ковача Sky Sports.

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