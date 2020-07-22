Ковач хоче запросити в Монако двох екс-підопічних, які розривали Шахтар

Хорват націлився на дует зірок, з якими працював у франкфуртському Айнтрахті – Філіп Костіч та Лука Йовіч, інформує Sport.de з посиланням на SportBild.

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Гравці збірної Сербії були лідерами команди Ковача, яка у сезоні 2017/18 сенсаційно виграла Кубок Німеччини. Після цього тренер пішов у Баварію, а Костіч і Йовіч провели ще одну розкішну кампанію в складі Айнтрахта. Натомість сезон 2019/20 склався для всіх трьох по-різному – Ковача звільнили з мюнхенського гранда, Йовіч провалився в Реалі, а Костіч продовжив стабільні виступи за "орлів" (4 голи та 12 асистів у 33 матчах Бундесліги). Тепер хорватський фахівець хоче відновити співпрацю з обома гравцями в Монако.

До слова, Костіч та Йовіч були одними з головних героїв Айнтрахта у протистоянні з Шахтарем на стадії 1/16 фіналу попереднього розіграшу Ліги Європи (2:2; 4:1). В активі обох по голу та асисту у двох матчах проти "гірників".

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