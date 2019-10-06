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Ковач довів до сліз Хаві Мартінеса – іспанець не грав в основі Баварії з травня

13:00 398 Читать на русском
Ковач довів до сліз Хаві Мартінеса – іспанець не грав в основі Баварії з травня
Хаві Мартінес (ліворуч) / dpa

Головний тренер мюнхенської Баварії Ніко Ковач продовжує ігнорувати півзахисника Хаві Мартінеса. У поєдинку проти Хоффенхайма (1:2) у 7-му турі Бундесліги ветеран просидів увесь матч на лаві запасних.

73’ Роберт Лєвандовскі
 
Саркіс Адамян 54’
Саркіс Адамян 79’
54’ Саркіс Адамян
73’ Роберт Лєвандовскі
79’ Саркіс Адамян

Досвідчений баск знову не потрапив до основи "ротен" на офіційний поєдинок і потрапив в об'єктиви камер перед матчем із "синьо-білими".

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Мартінес із сумним виразом обличчя наодинці сидів на лаві запасних. У якийсь момент до нього підійшов один із членів тренерського штабу мюнхенців, щоб підтримати 31-річного хавбека. Здається, вихованець Осасуни навіть зронив сльозу.

У сезоні 2019/20 Хаві Мартінес провів за Баварію сумарно лише 91 хвилину в Бундеслізі (3 матчі) та ще 45 хвилин у Лізі чемпіонів (2 матчі). У попередньому сезоні в активі ветерана 33 матчі та 4 голи в усіх турнірах.

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Теги
Хаві Мартінес Хаві Мартінес Баварія Баварія Німеччина Ніко Ковач Ніко Ковач Баварія - Хоффенхайм
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