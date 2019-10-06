Ковач довів до сліз Хаві Мартінеса – іспанець не грав в основі Баварії з травня

Головний тренер мюнхенської Баварії Ніко Ковач продовжує ігнорувати півзахисника Хаві Мартінеса. У поєдинку проти Хоффенхайма (1:2) у 7-му турі Бундесліги ветеран просидів увесь матч на лаві запасних.

Досвідчений баск знову не потрапив до основи "ротен" на офіційний поєдинок і потрапив в об'єктиви камер перед матчем із "синьо-білими".

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Мартінес із сумним виразом обличчя наодинці сидів на лаві запасних. У якийсь момент до нього підійшов один із членів тренерського штабу мюнхенців, щоб підтримати 31-річного хавбека. Здається, вихованець Осасуни навіть зронив сльозу.

У сезоні 2019/20 Хаві Мартінес провів за Баварію сумарно лише 91 хвилину в Бундеслізі (3 матчі) та ще 45 хвилин у Лізі чемпіонів (2 матчі). У попередньому сезоні в активі ветерана 33 матчі та 4 голи в усіх турнірах.

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