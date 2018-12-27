Ковач: Баварія ідеально підготується до протистояння з Ліверпулем

Головний тренер Баварії Ніко Ковач прокоментував майбутні ігри з Ліверпулем в Лізі чемпіонів та розповів про очікування від другої половини сезону.

"Ми постійно знаходимося в напрузі, кожен день на порядку денному стоїть футбол. Я постараюся розслабитися. Ліверпуль – безумовно класний суперник і особливий виклик для команди і для мене. Але до нього у нас буде ще п'ять матчів в чемпіонаті і один в кубку Німеччини. Ми хочемо досягти в них успіху.

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Ми повинні зосередитися на наших завданнях у чемпіонаті і кубку, а потім ми вже будемо думати про наші можливості в Лізі чемпіонів. Ми ідеально підготуємося.

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Ми будемо ретельно працювати і не дозволимо нікому ввести нас в оману. Ми зробимо все заради досягнення успіху. В кінці сезону ми хочемо посвяткувати з нашими вболівальниками", – цитує Ковача офіційний сайт Баварії.