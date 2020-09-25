Півзахисник Барселони Філіппе Коутінью у сезоні-2020/21 виступатиме за каталонський клуб під номером 14. Клубний Твіттер "блаугранас" присвятив цьому спеціальний відеоролик.

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Обраний футолістом номер не є випадковим: Коутінью виступав з такою цифрою на спині, як тільки прийшов у Барселону у січні 2018-го. Окрім того, "14-ка" має славну історію: свого часу "під нею" виступали Йохан Кройф, Тьєррі Анрі, Хав'єр Маскерано та інші.

До слова, 7-й номер, який належав раніше бразильцю, напередодні забрав собі нападник Антуан Грізманн.

Нагадаємо, 28-річний півзахисник перейшов у Барселону з Ліверпуля у 2018 році за 145 млн євро. Чинний контракт гравця з "синьо-гранатовими" розрахований до 2023 року. Минулий сезон Філіппе провів на правах оренди в Баварії, з якою виграв Бундеслігу, Кубок Німеччини, Лігу чемпіонів та Суперкубок УЄФА.

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