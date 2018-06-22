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Коутінью: Збірна Бразилії хотіла виграти, було багато позитивних моментів

18 червня 14:24 499 Читать на русском
Коутінью: Збірна Бразилії хотіла виграти, було багато позитивних моментів
Філіппе Коутінью

Півзахисник збірної Бразилії Філіппе Коутінью прокоментував нічию 1:1 зі Швейцарією у матчі 1 туру групового етапу чемпіонату світу 2018 року.

"На чемпіонаті світу всі команди у чудовій формі. Наша команда зіграла дуже добре, у нас було багато позитивних моментів. Звичайно, ми хотіли виграти, але чемпіонат світу для нас складається з трьох матчів групового етапу.

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Перш за все, для мене було важливо працювати зі своєю командою. Як я взаємодію з Неймаром? Багато в чому це залежить від взаємодії з іншими гравцями. Намагалися ганяти швейцарців в різні зони, щоб вони почувалися більш самовпевненими", – цитує Коутінью Чемпионат.

Нагадаємо, наступні матчі в групі Бразилія проведе проти Коста-Ріки та Сербії.

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ЧС-2018 1 тур

Бразилія - Швейцарія: Неділя 17 червня 2018

Бразилія
Матч завершено
1 : 1
Швейцарія
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Теги
ЧС 2018 Бразилія Бразилія Бразилія - Швейцарія Філіппе Коутінью Філіппе Коутінью
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