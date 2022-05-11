Вінгер Філіппе Коутінью, схоже, продовжить виступати в англійській Прем'єр-лізі і наступного сезону.

29-річний бразилець задоволений грою під керівництвом Стівена Джеррарда. Він прагне залишитись на Туманному Альбіоні на повноцінній основі.

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Як стверджує інсайдер Фабріціо Романо, Астон Вілла працює над цим. Клуб вже узгодив із Барселоною більшість деталей трансферу, та залишилась остання – сума оплати. Активні перемовини тривають. Його контракт з "блаугранас" розрахований до наступного літа.

Головний тренер команди з Бірмінгема Стівен Джеррард наголосив на важливості збереження бразильця: "Я можу повторити: дуже хочу, щоб Коутінью залишився з нами, ми стараємось".

До слова, за Астон Віллу Філіппе встиг відіграти 16 матчів, у яких відзначився чотирма голами й трьома асистами.

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