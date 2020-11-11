Півзахисник Барселони Філіппе Коутінью знову готовий допомагати команді на футбольному полі.

Бразилець розпочав фінальний етап відновлення і напередодні провів перше тренування на базі Барселони. Відповідне відео опублікувала прес-служба каталонського клубу.

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Очікується, що Коутінью мусить встигнути повернутися в оптимальну фізичну форму до виїзного матчу Барселони проти Атлетіко в рамках 10-го туру Ла Ліги, який відбудеться 22 листопада.

Нагадаємо, 28-річний півзахисник отримав травму підколінного сухожилля лівої ноги під час Ель Класіко, тому пропустив матчі Барселони з Ювентусом, Алавесом, київським Динамо і Бетісом. У шести матчах нинішнього сезону Коутінью забив 2 голи та віддав 2 асисти.

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