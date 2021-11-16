Півзахисник каталонців Філіппе Коутінью твердо налаштований на боротьбу за місце в основному складі.

29-річний бразилець не планує покидати каталонський клуб цієї зими та прагне дограти до літа, стверджує Diario Sport.

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Поточного сезону Рональд Куман давав кілька нагод Коутінью себе проявити, але він ними не зумів скористатись сповна. Другий шанс отримати стабільну ігрову практику Філіппе може отримати зараз, якщо результат розмови з головним тренером Хаві буде позитивним.

У кампанії 2021/22 хавбек провів на полі 11 неповних матчів і забив лише один раз. Влітку Барса намагалась продати чи віддати в оренду Філіппе Коутінью, але спроби завершились безрезультатно.

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