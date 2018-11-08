Коутінью вилетів через травму – стали відомі терміни відновлення

Атакувальний хавбек іспанської Барселони Філіппе Коутінью зазнав ушкодження і змушений пропустити найближчий матч іспанської першості. Під запитанням також участь бразильця у важливому матчі проти мадридського Атлетіко.

Бразильський півзахисник зазнав ушкодження і не зіграє проти Бетіса в неділю, повідомляє офіційний сайт Барселони.

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За результатами медичного обстеження, Коутінью отримав невеликий розрив задньої поверхні стегна лівої ноги. Орієнтовні терміни відновлення після такої травми – 2-3 тижні.

Таким чином, бразилець точно не допоможе "блаугранас" у матчі 12-го туру Ла Ліги з Бетісом, а також може пропустити поєдинок із мадридським Атлетіко 24 листопада.

У сезоні 2018/19 Філіппе Коутінью провів 11 матчів у Прімері, в яких забив 4 м'ячі та зробив 1 асист.