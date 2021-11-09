"Я дуже здивувався, коли побачив цю новину, бо за всю свою кар'єру я ніколи не страждав від нестачі непрофесіоналізму. Можете дізнатися: де б я не був, я завжди ставився до всіх з повагою.

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Відтоді, як я повернувся на поле, виходив у старті не частіше 3 разів поспіль. Але мені це необхідно, щоб показувати свою найкращу гру. Я відчуваю, що перебуваю в дуже добрій фізичній формі", – цитує Коутіньо TribalFootball.

Раніше повідомлялося, що журналісти, які перебували поряд з лавкою запасних, бачили, що бразилець у другому таймі розпочав розминку, але відмовився вийти на поле. Виконувач обов'язків головного тренера Барселони Серхі Бархуан відмовився коментувати цю ситуацію на післяматчевій прес-конференції.

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