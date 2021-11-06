Півзахисник Барселони Філіппе Коутінью знову опинився в епіцентрі неоднозначної ситуації, яка трапилася під час матчу 13-го туру Ла Ліги проти Сельти (3:3)

Бразилець нібито проігнорував прохання Серхі Бархуана, який проводив свій останній матч на чолі Барселони. Далі командою керуватиме Хаві Ернандес.

Сельта – Барселона – 3:3 – відео голів та огляд матчу

За інформацією Catalunya Radio, журналісти, які перебували поряд з лавкою запасних, бачили, що бразилець у другому таймі розпочав розминку, але у результаті хавбек відмовився виходити на поле, коли його покликали.

Серхі Бархуан відмовився коментувати цю ситуацію на післяматчевій прес-конференції. "Я не дивлюся на гравців, які розминаються чи на лаві запасних. Я дивлюся гру, яка вимагає від мене уваги", – сказав фахівець.

Барселона на 90+6 хвилині втратила перемогу над Сельтою, виграючи 3:0 до перерви – три травми і дивний провал каталонців