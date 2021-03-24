Бразилець звернувся до бельгійського лікаря Д'Хуге, аби видалити кісту лівого коліна, повідомляє AS з посиланням на Esport3 'Onze'.

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Коутінью до цього вже був прооперований 2 січня, проте реабілітація після операції затягнулась. Зазначається, що Філіппе вирішив звернутись до лікаря Д'Хуге, оскільки був не дуже задоволений роботою клубного медичного штабу. Раніше до фахівця звертались Умтіті та Дембеле зі схожими проблемами.

Таким чином, бразилець може повернутись на поле лише в останніх матчах чемпіонату – до цього планувалось, що він зможе зіграти вже у квітні. Додамо, що Коутінью провів 14 матчів у поточному сезоні, відзначився 3 голами та 2 асистами.

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