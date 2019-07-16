Коутінью в Ліверпуль: агент гравця не виключає можливість повернення бразильця на Енфілд

Кіа Джурабчіан, агент хавбека Барселони Філіппе Коутінью, оцінив можливість повернення бразильця в Ліверпуль.

"Ліверпуль зібрав неймовірний склад, у тренера там прекрасний баланс. З огляду на те, як вони побудували команду, їм довелося б добре подумати, чи є в ній місце для Філіппе.

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Укласти контракт було б важко, але всі великі угоди погоджувати завжди важко. Звичайно, якби він повернувся в АПЛ, це був би Ліверпуль. Але зараз провести такий трансфер було б важко", – цитує Джурабчіана talkSPORT.

Нагадаємо, 27-річний хавбек приєднався до Барси, перейшовши саме з табору мерсисайдців у січні 2018 року за 120 млн євро.

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