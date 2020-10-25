Півзахисник Барселони Філіппе Коутінью може пропустити матч Ліги чемпіонів проти Ювентуса через пошкодження.

Після завершення Ель-Класіко у бразильця діагностували пошкодження задньої поверхні стегна лівої ноги, хоча він відіграв повний поєдинок.

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Участь Коутінью у матчі Ліги чемпіонів проти Ювентуса поки під питанням. Додамо, що зустріч відбудеться вже за 3 дні, 28 жовтня.

До слова, бразилець провів у поточному сезоні 6 матчів у складі Барселони, записавши до свого активу 2 голи та 2 асисти.

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