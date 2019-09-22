Коутінью став п’ятим гравцем, який забивав у чотирьох топ-лігах Європи

Півзахисник мюнхенської Баварії та збірної Бразилії Філіппе Коутінью у матчі Бундесліги проти Кельна встановив історичне досягнення.

У матчі Баварії проти Кельна в рамках 5-го туру чемпіонату Німеччини Філіппе Коутінью забив свій перший гол за мюнхенців після переходу з Барселони. На 60-й хвилині матчу бразилець реалізував одинадцятиметровий удар і став п’ятим гравцем в історії, який забивав у чотирьох топ-чемпіонатах Європи, повідомляє Marca.

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До нього на подібне досягнення спромоглися іспанець Боян Кркіч, ганець Кевін-Прінс Боатенг, голландець Джонатан Де Гузман та нігерієць Обафемі Мартінс.

Коутінью забивав за наступні клуби:

Інтер – 3 голи в 28 матчах (Серія А)

Ліверпуль – 41 гол у 152 матчах (АПЛ)

Барселона та Еспаньйол – 18 голів у 68 матчах (Ла Ліга)

Баварія – 1 гол у 4 матчах (Бундесліга)

Дебютний гол Коутінью у відеоогляді матчу Баварія – Кельн – 4:0

Нагадаємо, Коутінью перейшов у Баварію з Барселони. Угода розрахована на сезон 2019/20, після якого чемпіони Німеччини отримають право викупу бразильця за 120 мільйонів євро. Баварія заплатила Барселоні всього 8,5 млн євро за рік оренди. До Барселони Філіппе перебрався з Ліверпуля взимку 2018 року, однак так і не зміг стати лідером каталонців. У 76 матчах за "блаугранас" 27-річний хавбек відзначився 21 голом.

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