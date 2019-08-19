Коутінью: Сподіваюсь залишитись в Баварії надовго, в Барселоні в мене не все виходило

Півзахисник Баварії Філіппе Коутінью поділився враженнями від минулого сезону.

"Що стосується Барселони, то все вийшло не так, як хотілося. Але це в минулому. Тепер я в новому клубі, великому та важливому. Я сподіваюсь, що я залишусь тут надовго і виграю багато титулів.

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За ці роки я набрався досвіду. Я багато чому навчився, багато виграв з каталонцями, а потім у нас був Копа Амеріка, який я виграв з Бразилією, і це було дійсно важливо. Тепер у мене є шанс в новому клубі. У мене не було ніяких сумнівів, коли мені зателефонував Хасан Саліхаміджич.

Він дійсно хотів, щоб я приїхав сюди. Ми зустрілися в Барселоні, і представники мюнхенців розповіли мені про проект, тому я дійсно вдячний їм, адже з першої секунди було зрозуміло, як їм важливо бачити мене в команді", – цитує Коутінью Goal.com.

Нагадаємо, бразильський півзахисник приєднався до Баварії на правах річної оренди з Барселони і може дебютувати за "ротен" 24-го серпня у матчі проти Шальке.

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