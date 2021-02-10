"Одне із завдань клубу – економія. У ситуації з Коутінью передбачені бонуси за зіграні матчі. Барса не хоче більше платити за нього.

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Якщо він проведе ще 7 матчів, то Барселона буде зобов'язана виплатити 5 млн євро. Цього не буде", – наводить слова репортера Onze.

Нагадаємо, що "блаугранас" придбали бразильця в англійського Ліверпуля за 120 млн євро. Ще 40 млн у євровалюті були закладені під бонуси. Контракт Філіппе Коутінью із каталонцями чинний до літа 2023 року.

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