Бразилець вилетів на кілька тижнів через травму, повідомляє Goal.

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Коутінью не гратиме орієнтовно місяць через ушкодження підколінного сухожилля. Хавбек травмувався в Ель Класіко проти мадридського Реала. Тепер він напевне не зіграє проти Алавеса, Бетіса та Атлетіко в чемпіонаті, Ювентуса та київського Динамо – в ЛЧ, а також у матчах кваліфікації до ЧС-2022 у складі національної команди.

Керманич пентакампеонів Тіте вже викликав до збірної замість Коутінью півзахисника Ліона Лукаса Пакета. Повернення 28-річного бразильця на поле може відбутися у Києві в другому поєдинку проти "біло-синіх".

У нинішньому сезоні Філіппе Коутінью провів 6 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.

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