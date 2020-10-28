Коутінью пропустить матч проти Динамо в Лізі чемпіонів
Іспанська Барселона втратила атакувального півзахисника Філіппе Коутінью на найближчі матчі Ла Ліги та Ліги чемпіонів.
Бразилець вилетів на кілька тижнів через травму, повідомляє Goal.
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Коутінью не гратиме орієнтовно місяць через ушкодження підколінного сухожилля. Хавбек травмувався в Ель Класіко проти мадридського Реала. Тепер він напевне не зіграє проти Алавеса, Бетіса та Атлетіко в чемпіонаті, Ювентуса та київського Динамо – в ЛЧ, а також у матчах кваліфікації до ЧС-2022 у складі національної команди.
Керманич пентакампеонів Тіте вже викликав до збірної замість Коутінью півзахисника Ліона Лукаса Пакета. Повернення 28-річного бразильця на поле може відбутися у Києві в другому поєдинку проти "біло-синіх".
У нинішньому сезоні Філіппе Коутінью провів 6 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.
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