Коутінью прибув до Мюнхена на медобстеження

Півзахисник Філіппе Коутінью прилетів до Мюнхена для підписання контракту з Баварією.

Бразильський півзахисник Філіппе Коутінью помічений у Мюнхені перед своїм переходом в Баварію, інформує кореспондент Sky Sport Марк Бехренбек у своєму твіттері.

Баварія та Барселона офіційно узгодили оренду Коутінью

Додамо, Баварія домовилась щодо оренди зіркового півзахисника Барселони. За рік оренди мюнхенці заплатять "синьо-гранатовим" 20 млн євро. Опція викупу Коутінью у каталонського клубу обійдеться Баварії ще в 120 млн євро.

Нагадаємо, Коутінью перейшов в Барселону з Ліверпуля в січні 2018 року. За цей час він провів за каталонців 76 матчів, в яких забив 21 гол і зробив 11 результативних передач. Контракт бразильця з Барселоною діє до літа 2023 року.

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