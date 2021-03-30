Бразилець поїхав лікувати коліно на батьківщину, повідомляє офіційний сайт клубу.

Коутінью вдруге прооперували – Барселона дізналась нові терміни відновлення бразильця

Жодних подробиць щодо вояжу Коутінью до Латинської Америки "блаугранас" не оприлюднили. Хавбек травмувався ще 29 грудня, а в січні був прооперований. Проте, нещодавно ліве коліно зірки прооперували вдруге через незадовільні результати попереднього хірургічного втручання і темпи відновлення.

У нинішньому сезоні Філіппе Коутінью провів лише 14 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та віддав 2 асисти.

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