Стали відомі умови переходу Коутінью з Барселони до Астон Вілли – бразилець пішов на серйозні фінансові поступки.

Коутінью мав настільки велике бажання залишитись в Астон Віллі, що погодився зменшити свою зарплату більше, ніж на 70%, повідомляє журналіст Джон Персі у своєму твіттері.

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Таким чином, бірмінгемці зможуть вкластись у зарплатну відомість клубу. Додамо, що трансфер обійшовся "вілланам" у 20 млн євро.

Зазначимо, що Коутінью перебрався до Астон Вілли взимку 2022 року на правах оренди, зіграв у 16 матчах, в яких відзначився 4 голами та 3 асистами.

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