Коутінью поділився емоціями від переходу в Баварію

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"Фонсеку цікавила тільки перемога в чемпіонаті", – Луческу незадоволений методами роботи португальця в Шахтарі
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Коутінью став гравцем Баварії – мюнхенці заплатять смішну суму за оренду хавбекаНімеччина — 11:33 3072
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Дані Алвес забив переможний гол у першому ж матчі за Сан-ПаулуСвіт — 11:10 317
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