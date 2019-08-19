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Коутінью поділився емоціями від переходу в Баварію

12:52 225 Читать на русском
Коутінью поділився емоціями від переходу в Баварію
Філіппе Коутінью (справа) / Твіттер Баварії

Бразильський хавбек розповів про свої цілі у складі чемпіонів Німеччини.

Зірковий новачок мюнхенців розраховує на успішні виступи в сезоні 2019/20.

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"Для мене цей перехід означає новий виклик в новій країні з одним з найкращих клубів Європи, я в передчутті. Як і у Баварії, у мене великі амбіції, і я переконаний, що разом з моїми одноклубниками я зможу досягти своїх цілей", – сказав Коутінью в коментарі офіційному сайту Баварії.

Нагадаємо, бразильський півзахисник приєднався до "ротен" на правах річної оренди з Барселони.

Коутінью – знахідка для Баварії, його прихід розв'яже відразу декілька проблем

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Німеччина Трансфери Баварії Баварія Баварія Філіппе Коутінью Філіппе Коутінью
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