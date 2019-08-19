Коутінью поділився емоціями від переходу в Баварію

Бразильський хавбек розповів про свої цілі у складі чемпіонів Німеччини.

Зірковий новачок мюнхенців розраховує на успішні виступи в сезоні 2019/20.

Коутінью став гравцем Баварії – мюнхенці заплатять смішну суму за оренду хавбека

"Для мене цей перехід означає новий виклик в новій країні з одним з найкращих клубів Європи, я в передчутті. Як і у Баварії, у мене великі амбіції, і я переконаний, що разом з моїми одноклубниками я зможу досягти своїх цілей", – сказав Коутінью в коментарі офіційному сайту Баварії.

Нагадаємо, бразильський півзахисник приєднався до "ротен" на правах річної оренди з Барселони.

Коутінью – знахідка для Баварії, його прихід розв'яже відразу декілька проблем