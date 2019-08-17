Коутінью переходить у Баварію – клуби анонсували трансфер

Півзахисник Барселони Філіппе Коутінью продовжить кар'єру в чемпіонаті Німеччини.

Спортивний директор Баварії Хасан Саліхамджич в коментарі ZDF підтвердив, що бразилець перебеться в Мюнхен: "Ми щасливі, що гравець приєднається до Баварії. Не вистачає кількох остаточних деталей, медичного огляду і, звичайно, підпису. Це повинно слідувати в неділю".

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Водночас директор Барселони з інституційних відносин Гільєрмо Амор також підтвердив інформацію про перехід бразильського півзахисника. Проте наголосив, що поки узгоджені не всі деталі угоди, повідомляє Marca.

Зазначається, що Коутінью не потрапив до заявки Барселони на матч 1-го туру чемпіонату Іспанії проти Атлетіка саме через близький перехід у Баварію.

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До слова, Коутіньо перейшов у Барселону в січні минулого року. Його трансфер обійшовся каталонському клубу у 145 млн євро. У складі "синьо-гранатових" бразилець провів 76 матчів. На його рахунку 21 забитий м'яч і 11 результативних передач.

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