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Коутінью отримав паспорт громадянина ЄС

17:48 413 Читать на русском
Коутінью отримав паспорт громадянина ЄС
Філіппе Коутінью / фото: Фк Барселона

Бразильський півзахисник Барселони Філіппе Коутінью більше не буде вважатися легіонером.

Філіппе Коутінью отримав паспорт громадянина Євросоюзу, повідомляє ESPN. Тепер у Барселони є можливість заявити іншого гравця без паспорта ЄС на матч за Суперкубок Іспанії проти Севільї.

У Суперкубку Іспанії-2018 використовуватимуть VAR

Згідно з регламентом, в заявці на матч за Суперкубок Іспанії може бути не більше трьох гравців без громадянства ЄС. Зараз у складі "синьо-гранатових" це літні новачки команди – Артур, Малком та Артуро Відаль.

Нагадаємо, цього року у Суперкубку Іспанії буде 1 матч замість 2, як було раніше. Відбудеться поєдинок за межами Іспанії, у марокканському місті Танжер 12 серпня. Стадіон, який прийматиме цю зустріч, здатний вмістити 45 тисяч глядачів.

Нагадаємо, що напередодні Коутинью обрав новий номер у Барселоні

Суперкубок ІспаніїСуперкубок Іспанії

Барселона - Севілья: Неділя 12 серпня 2018

Барселона
до матчу
2
дн
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3
год
:
45
хв
Севілья
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Іспанія Барселона - Севілья Барселона Барселона
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