Коутінью отримав паспорт громадянина ЄС

Бразильський півзахисник Барселони Філіппе Коутінью більше не буде вважатися легіонером.

Філіппе Коутінью отримав паспорт громадянина Євросоюзу, повідомляє ESPN. Тепер у Барселони є можливість заявити іншого гравця без паспорта ЄС на матч за Суперкубок Іспанії проти Севільї.

У Суперкубку Іспанії-2018 використовуватимуть VAR

Згідно з регламентом, в заявці на матч за Суперкубок Іспанії може бути не більше трьох гравців без громадянства ЄС. Зараз у складі "синьо-гранатових" це літні новачки команди – Артур, Малком та Артуро Відаль.

Нагадаємо, цього року у Суперкубку Іспанії буде 1 матч замість 2, як було раніше. Відбудеться поєдинок за межами Іспанії, у марокканському місті Танжер 12 серпня. Стадіон, який прийматиме цю зустріч, здатний вмістити 45 тисяч глядачів.

Нагадаємо, що напередодні Коутинью обрав новий номер у Барселоні