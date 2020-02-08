Коутінью обрав пріоритетні варіанти продовження кар'єри у випадку відходу з Барселони

Хавбек Філіппе Коутінью наступного літа, скоріш за все, знову змінить клубну прописку.

27-річний футболіст не потрібен ні Барселоні, яка володіє правами на нього, ні Баварії, за яку Коутінью наразі виступає в оренді. Влітку мюнхенці повернуть бразильця в Каталонію, а "блаугранас" виставлять його на трансфер, інформує Calciomercato.

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За інформацією джерела, головним претендентом на хавбека є італійський Ювентус – туринці можуть викласти за нього 70-80 млн євро. Сам гравець хоче повернутися в чемпіонат Англії і готовий розглянути варіанти з переходом в Арсенал або Ліверпуль. Також Коутінью не виключає переїзду в столицю Франції, щоб об'єднатися зі своїм партнером по збірній Бразилії Неймаром.

Нагадаємо, Барселона придбала Коутінью в січні 2018 року у Ліверпуля за 120 млн євро. Бразилець не зміг закріпитися в основі "блаугранас" і перед початком поточного сезону вирушив в оренду у Баварію, за яку наразі зіграв 26 матчів у всіх турнірах і забив 7 голів.

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