Коутінью назвав Ліверпуль неймовірною командою

Півзахисник іспанської Барселони Філіппе Коутінью поспілкувався із пресою перед першим матчем 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти англійського Ліверпуля. Раніше він виступав за "червоних".

"Із нетерпінням чекаю свого першого півфінального матчу в Лізі чемпіонів, сподіваюся зіграти добре.

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Окрім того, особливим для мене буде й повернення на Енфілд, у Ліверпулі в мене все було відмінно. ЛЧ – наша ціль, ми повинні бути готові психологічно до таких матчів. Ліверпуль – команда, яка дуже сильна психологічно, особливо вдома. Вони неймовірні і в атаці, і в обороні, а тому нам потрібно бути уважними.

Ліверпуль – це не тільки сильна атака. Це чудова команда, в них є Енфілд із чарівною атмосферою", – цитує Коутінью офіційний сайт УЄФА.

Відзначимо, що перший матч 1/2 фіналу ЛЧ між Барселоною і Ліверпулем відбудеться у середу, 1 травня. Початок поєдинку о 22:00.

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