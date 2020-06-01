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Коутінью налаштований продовжити кар'єру в АПЛ – є надія залишитися в Баварії

12:59 66 Читать на русском
Коутінью налаштований продовжити кар'єру в АПЛ – є надія залишитися в Баварії
Філіппе Коутінью / Getty Images

Агент Кіа Джурабчіан озвучив плани свого зіркового підопічного Філіппе Коутінью.

"У нього є бажання повернутися в Прем'єр-лігу в якийсь момент. Це може не відбутися в цьому році, може відбутися – ми не знаємо. Ми дійсно поки нічого не обговорювали.

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Баварія також вирішує, чи хочуть вони продовжити оренду. Це суто рішення Баварії, у нас є бажання залишитися в цій команді. Подивимося тоді, коли все повернеться в нормальний стан, але у нас вже були розмови з Баварією щодо наступного сезону", – цитує Джурабчіана Sky Sports.

Нагадаємо, у Мюнхені бразилець грає до кінця сезону на правах оренди з Барселони, однак Баварія не скористалася правом викупити його контракт за 120 мільйонів євро. У нинішньому сезоні Коутінью забив 9 голів і віддав 8 результативних передач в 32 матчах.

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Теги
Англія Трансфери Кіа Джурабчіан Барселона Барселона Іспанія Німеччина Філіппе Коутінью Філіппе Коутінью Баварія Баварія
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