Коутінью може стати гравцем Манчестер Юнайтед

Хавбек Барселони Феліппе Коутінью близький до повернення на Туманний Альбіон.

Керівництво Манчестер Юнайтед зацікавлене в послугах хавбека Барселони Феліппе Коутінью, повідомляє Sky Sports.

"Ти один з найкращих легіонерів в історії Барселони", – Стоїчков закликав Коутінью не думати про відхід в інший клуб

В каталонському клубі незадоволені ігровою формою бразильця і теж не проти його позбутися. Трансфер може відбутись уже влітку.

Нагадаємо, 26-річний хавбек є рекордним трансфером в історії Барселони. У 2018 році каталонці заплатили Ліверпулю 135 млн євро. Контракт півзахисника чинний до літа 2023 року.

В поточному сезоні Ла Ліги Коутінью провів 25 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та 2-ма асистами.

Коутінью торкнувся дна: як бразилець перетворився у посередність за 160 млн євро