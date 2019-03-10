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Коутінью може стати гравцем Манчестер Юнайтед

19:07 248 Читать на русском
Коутінью може стати гравцем Манчестер Юнайтед
Феліппе Коутінью / Фото Goal.com

Хавбек Барселони Феліппе Коутінью близький до повернення на Туманний Альбіон.

Керівництво Манчестер Юнайтед зацікавлене в послугах хавбека Барселони Феліппе Коутінью, повідомляє Sky Sports.

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В каталонському клубі незадоволені ігровою формою бразильця і теж не проти його позбутися. Трансфер може відбутись уже влітку.

Нагадаємо, 26-річний хавбек є рекордним трансфером в історії Барселони. У 2018 році каталонці заплатили Ліверпулю 135 млн євро. Контракт півзахисника чинний до літа 2023 року.

В поточному сезоні Ла Ліги Коутінью провів 25 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та 2-ма асистами.

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